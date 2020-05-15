Фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували в СІЗО Таганрога

Фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», політв’язня Мусліма Алієва етапували зі слідчого ізолятора в Ростові-на-Дону в аналогічну пенітенціарну установу в Таганрозі. Як повідомила в коментарі активістам «Кримської солідарності» його дружина Наджі Алієва, Муслім Алієв перебуває в одиночній камері.

«Вчора, 14 травня, йому дозволили офіційний дзвінок, який тривав 10 хвилин. Перебуває він в спецблоці, в одиночній камері. На умови утримання особливо не скаржився. Єдине, про що сказав, що холодно», – зазначила Алієва.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем'єв назвав «політичним переслідуванням» цей вирок.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні через цей вирок.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».