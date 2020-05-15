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15 травня 2020, Київ 07:37
Новини | Політика

Суд у Криму залишив під арештом кримськотатарського громадянського журналіста Шейхалієва

За словами адвоката, стан здоров'я Шейхалієва – «задовільний і навіть нижче від задовільного, оскільки загострюються всі хронічні захворювання»

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 14 травня відхилив апеляційну скаргу адвоката Еміне Авамілєвої на продовження запобіжного заходу кримськотатарському громадському журналісту, фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Шейхалієву, і залишив його під вартою до 15 червня 2020 року. Про це адвокат повідомила громадській організації «Кримська солідарність».

За її словами, стан здоров'я Шейхалієва – «задовільний і навіть нижче від задовільного, оскільки загострюються всі хронічні захворювання». Вона уточнила, що її підзахисний скаржиться на вегетосудинну дистонію і на велику кількість курців в камері, що також негативно позначається на його здоров'ї.

Адвокат також повідомила про те, що за вісім місяців утримання Шейхалієва в СІЗО Сімферополя йому не вручали листи.

Представництво президента Володимира Зеленського в АРК 3 травня, у Всесвітній день захисту преси, висловилося на підтримку ув'язнених в анексованому Криму і Росії кримськотатарських журналістів, серед яких Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Наріман Мемедемінов, правозахисник Сервер Мустафаєв.

МЗС України закликає посилити тиск на Росію заради свободи слова в Криму.

Раніше українські журналісти, що перебували в ув'язненні в Росії і на окупованому Донбасі, Роман Сущенко і Станіслав Асєєв, звернулися в Міжнародну і Європейську федерації журналістів із закликом посилити роботу зі звільнення кримських колег.

Рустем Шейхалієв разом із Ремзі Бекіровим і Османом Аріфмеметовим були затримані в березні минулого року. Вони є фігурантами сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

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