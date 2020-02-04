Freedom House: Росія має переглянути вироки кримськотатарським журналістам

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала Росію переглянути вироки кримськотатарським журналістам, реагуючи на зняття судимості з кримського журналіста Миколи Семени. Про це йдеться в повідомленні організації в Facebook.

«Freedom House вітає зняття судимості з Миколи Семени», – заявив Марк Берендт, директор програм Freedom House в Європі і Євразії.

«Це – маленька перемога в захисті свободи ЗМІ в Криму, тому що кримінальні звинувачення, висунуті проти Семени чотири роки тому, були повністю мотивовані його критичним висвітленням незаконної анексії півострова Росією. Але медіа в Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти стикаються з репресіями за свою роботу. Кримськотатарські журналісти, зокрема, піддаються особливо суворим покаранням. Їхні вироки, як і у Семени, повинні бути переглянуті. Важливо, щоб Сполучені Штати, Європейський союз і міжнародне співтовариство наполягали на справедливому і ретельному розслідуванні таких випадків», – вважають в організації.

Уточнюється, що щонайменше 10 інших професійних і громадянських журналістів, стрімерів з анексованого Криму залишаються за ґратами. Більшість із них – кримські татари, пов’язані з правозахисним рухом «Кримська солідарність»: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустам Шейхалієв, Наріман Мемедемінов і Ернес Аметов.

28 січня стало відомо, що підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя достроково припинив випробувальний термін і зняв судимість з кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколи Семени. Після того, як це рішення набуло чинності, була знята заборона журналісту займатися публічною діяльністю. В інтерв’ю проєкту Радіо свобода Крим.Реалії Микола Семена заявив, що хоче «повернутися в журналістику».