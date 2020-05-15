Фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» не змогли повністю забезпечити засобами захисту від коронавірусу– адвокат

У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону видали фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» на час участі в судових засіданнях 13-14 травня одну маску на кожного і три пари рукавичок на вісім осіб, розповіла 14 травня проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ліля Гемеджі.

«Наші підзахисні беруть участь в судових засіданнях другий день поспіль, і в перший день, 13 травня, їм усім видали по масці і 3 пари рукавичок на вісьмох людей. Другий день вони так беруть участь в суді. Тобто їх не змогли належним чином забезпечити засобами індивідуального захисту на час участі в засіданні, в період пандемії», – розповіла Гемеджі.

Також, за словами адвоката, фігурантам справи видали сухпайок з вмістом свинини.

«Зараз наші підзахисні дотримуються посту в місяць Рамадан, але їм продовжують видавати їжу зі свининою. До складу сухпайка входить паштет зі свининою і гречка зі свинячими шкурками. Сьогодні через погану якість зв’язку я не змогла уточнити, чи дозволяють їм забрати сухпай в камеру після засідання, однак, в будь-якому випадку, їсти вони його не можуть», – додала адвокат.

Південний окружний військовий суд російського Ростова на Дону раніне почав дослідження вилучених під час обшуків речових доказів у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». 19 березня Апеляційний військовий суд залишив під арештом сімох фігурантів справи. Щодо восьмого – Сервера Мустафаєва, засідання перенесли через стан його здоров’я.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненої в Росії і включеному нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати справу по суті.