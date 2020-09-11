Глобальне дослідження виявило вразливість людей до інформаційних атак та дезінформації проти вакцинації

Дослідження, яке охоплює 149 країн світу, і з 2015 року відстежує тренди у ставленні людей до вакцинації, виявило, що впевненість людей у дієвості вакцин є вразливою від дезінформації. Як повідомляє Reuters, дослідники побачили, що недоброчесні політики та релігійні екстремісти вдаються до інформаційних атак на вакцинацію, як до засобу боротьби за владу та вплив. Під цими ударами впевненість людей у необхідності вакцинації весь час коливається, особливо – у нестабільних суспільствах.

Результати глобального дослідження були опубліковані в медичному журналі «Lancet». Висновки зроблені на основі 284.000 опитувань дорослих людей у 149 країнах, проведених у 2019 році.

Людей запитували чи вважають вони вакцини:

важливими;

безпечними;

ефективними.

Гейді Ларсон, керівник дослідження, професор Лондонської школіи гігієни і тропічної медицини, повідомила на брифінгу, що опитування виявило вразливість ставлення людей до вакцин до інформаційних впливів і велике коливання рівня довіри до вакцинації, в залежності від інтенсивності інформаційних атак і дезінформації.

«Думка про вакцини наразі є набагато більш непостійною, аніж це було раніше. Впевненість збільшується і зменшується ... вона вкрай мінлива», – сказала Ларсон.

За словами керівника дослідження, скептицизм до безпечності вакцин як правило зростає разом із політичною нестабільністю та посиленням впливу релігійного екстремізму.

Як із довірою до вакцинації у різних країнах?

Дослідження виявило шість країн, у яких довіра до вакцин істотно зменшилась з 2015 року.

Це:

Сербія,

Азербайджан,

Індонезія

Пакистан

Афганістан

Нігерія.

У цих країнах значно зросла частка людей, які вважають вакцини небезпечними. За словами Ларсон це пов’язано з трендами політичної нестабільності та наростанням релігійного екстремізму в цих країнах.

У цих країнах, наростає поляризація громадської думки. Більше людей обирають крайні відповіді: «абсолютно не згоден» чи «повністю згоден».

Найбільших втрат довіра до вакцинації. серед охоплених дослідженням країн, зазнала у Індонезії.

Тут зафіксоване найбільше падіння рівня громадської довіри в світі між 2015 та 2019 роками.

Цей феномен дослідники пов'язують із сумнівами мусульманських лідерів щодо вакцин від кору, паротиту і краснухи, а також тим, що місцеві знахарі виступають проти вакцинації, пропагуючи свої способи захисту та лікування інфекційних хвороб.

Згідно з результатами дослідження впевненість у вакцинах в Європі коливається від країни до країни – від 19% в Литві до 66% у Фінляндії.

Громадська довіра до вакцин зросла з 2015 року у Франції, Італії, Ірландії та Великій Британії.

Найбільшу частку респондентів у дослідженні 2019 року, що вважають вакцини важливими, дослідники зафіксували в Іраку, Ліберії та Сенегалі.

Антивакцинаційні інформаційні кампанії послаблюють суспільства

Політичні протистояння та дезінформаційні кампанії, що їх супроводжують, поляризують суспільства і послаблюють критичне сприйняття дійсності. Люди, відчуваючи страх за себе та своїх рідних, стають більш вразливими до різних дезінформаційних впливів.

«В умовах нових загроз для здоров’я людей, таких як пандемія коронавірусу і COVID-19, є вкрай важливо регулярно стежити за позицією суспільства», – наголошує сказала Гейді Ларсон

На її думку, у час, коли фармацевтичні компанії та вчені по всьому світу конкурують за створення вакцини проти COVID-19, уряди мають відстежувати рівень довіри серед їхніх громадян до вакцинації і вчасно реагувати та протидіяти інформаційним вкидам та дезінформації.

«Є багато тривожності щодо швидкості розроблення вакцин (від COVID-19). Але для людей не суттєва швидкість – для них важливі ретельність, ефективність та безпечність», – наголошує Ларсон.

Тому важливо наполегливо і послідовно поширювати перевірену об'єктивну інформацію про вакцинацію загалом і про вакцини проти коронавірусу, зокрема.