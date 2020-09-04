Помпео: Китай та Росія поспішають тестувати вакцини від COVID-19 з політичних мотивів

Росія та Китай керуються політичними мотивами при розробці вакцин від коронавірусної хвороби – таку думку висловив державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео в інтерв’ю американському ведучому Г’ю Г’юїтту.

Відповідаючи на питання про те, чи варто довіряти заявам цих двох держав про роботу на вакцинами, Помпео зазначив, що керується принципом «не довіряй, але перевіряй». Він зауважив, що світ муситиме переконатися в наявності наукового підґрунтя цих вакцин, як і будь-яких інших, які з’являються на ринку.

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«Мій рівень впевненості у ВООН десь близько нуля, коли йдеться про її здатність діяти на основі наукових даних, а не політики. І ми бачили, що росіяни та китайці поспішають презентувати ці вакцини на ринку не в спробі добитися медичного чи протиепідемічного прориву, а прориву політичного і дипломатичного. Це не найкраща в світі мотивація», – зазначив держсекретар.

Застосування вакцини, яка не працюватиме, призведе тільки до подальшої шкоди та втрати життів, додав Помпео.

«Ми бачили, що Китайська комуністична партія приховувала вірус, який походить з їхньої країни. Я сподіваюся, вони не вдаватимуться до дій, які й далі наражатимуть цей світ на ризик», – сказав він.

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1 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не приєднається до міжнародних зусиль для розробки та розподілу вакцини проти COVID-19, бо не бажає бути обмеженою міжнародними організаціями на кшталт Світової організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У світі триває робота над понад 100 можливими вакцинами від COVID-19 і щонайменше чотири з них перебувають на третій фазі випробувань.

11 серпня президент Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19. Це повідомлення викликало застереження медичних експертів.