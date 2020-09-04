Українці більше схвалюють дії місцевої, ніж центральної влади з подолання епідемії коронавірусу – опитування

Дії місцевої влади щодо подолання наслідків епідемії коронавірусу українці схвалюють більше, ніж заходи, до яких вдається центральна влада. Про це свідчать результати опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

«Враховуючи те, що міські голови та центральна влада України пропонують цілу низку заходів у зв’язку з пандемією COVID-19, дані цього опитування яскраво свідчать про більшу довіру до дій органів місцевого самоврядування, спрямованих на подолання цієї кризи. Це є свідченням того, що після успішної реформи децентралізації громадяни України продовжують більше довіряти своїм місцевим посадовим особам, а не чекають, коли почне діяти влада на національному рівні», – зазначив Стівен Нікс, регіональний директор МРІ у Євразії.

За даними опитування, дії органів місцевої влади схвалюють 56 відсотків респондентів, заходи Кабміну підтримують лише 36 відсотків.

Опитування також виявило високий інтерес до місцевих виборів, незважаючи на епідеміологічну ситуацію. 77 відсотків опитаних заявили, що, швидше за все, візьмуть участь у місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.