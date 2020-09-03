Верховна Рада не підтримала зміни до Виборчого кодексу

Верховна Рада 3 вересня не підтримала законопроєкт №3971 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур».

За документ висловилися 108 парламентарів – представники «Слуги народу», «Батьківщини», «Голосу», депутатських груп «Довіра» та «За майбутнє». 60 народних депутатів виступили проти, 123 – утрималися, 66 не голосували. Не отримали підтримки також і повернення законопроєкту на перше читання та перенесення його розгляду.

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Законопроєкт передбачав низку уточнень у виборчому законодавстві, зокрема додавав до опису системи місцевого самоврядування «районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст».

Ініціатори закону – представники «Слуги народу» Аліна Загоруйко, Віталій Безгін, Андрій Клочко та Олександр Корнієнко. Вони обґрунтовували його необхідність тим, що він має вдосконалити процедуру висування та реєстрації кандидатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою України.

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17 липня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення та ліквідацію районів» – за скорочення кількості адміністративних районів з 490 до 136.

8 серпня Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори з врахуванням нового поділу на райони на 25 жовтня .