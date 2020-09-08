Росія стверджує, що запустила першу партію вакцини від COVID-19 «у цивільний обіг»

Міністерство охорони здоров’я Росії стверджує, що запустило першу партію вакцини від COVID-19 під назвою «Супутник V» «у цивільний обіг».

У відомстві обіцяють, що найближчим часом перші партії вакцини мають доставити в регіони.

Старт масової вакцинації запланований у Росії на жовтень 2020 року. Зараз вакцина проходить постреєстраційні випробування, у яких мають взяти участь 40 тисяч людей, заявляє російська влада. При цьому чверть з них отримають плацебо замість справжнього препарату. Випробування мають тривати від двох до шести місяців.

11 серпня президент Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко розповів, що клінічні випробовування проводили в Сеченовському університеті МОЗ та у філії Головного військового госпіталю імені Бурденка. Він стверджує, що вакцина показала високу ефективність та безпеку: у всіх добровольців виробилися високі титри антитіл до COVID-19.

При цьому вчені з Росії і з-за кордону висловлювали скептицизм з приводу російської вакцини, ставлячи під сумнів рішення про її реєстрацію до завершення так званої третьої фази випробувань на людях і аналізу даних.

Третя фаза зазвичай охоплює тисячі людей і триває місяці, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Вважають, що російську вакцину випробували менше ніж на 100 людях.

У світі триває робота над понад 100 можливими вакцинами від COVID-19 і щонайменше чотири з них перебувають на третій фазі випробувань.