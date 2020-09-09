AstraZeneca зупинила випробування вакцини від COVID-19

Фармацевтична компанія AstraZeneca Plc призупинила глобальні випробування, в тому числі масштабні випробування останньої фази, експериментальної вакцини проти коронавірусного захворювання COVID-19, пише Reuters.

У компанії відзначили, що таке рішення ухвалили добровільно через незрозумілу хворобу одного з учасників досліджень. Незалежний комітет має розглянути питання безпеки і проаналізувати цей випадок, щоб мінімізувати можливий вплив на терміни проведення випробувань.

«Це рутинна дія, яка повинна відбуватися кожного разу, коли в одному з випробувань виявляється потенційно незрозуміле захворювання», – йдеться в заяві компанії.

Лише деякі з десятків експериментальних вакцин проти COVID-19, які розробляють у різних країнах, дійшли до останньої і найважливішої стадії – тестування на людях – саме на ній і має бути доведена ефективність дії.

Компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США.

Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені на майже 30 тисячах людей різного расового, етнічного та географічного походження.

Два інших кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. та німецькою компанією BioNTech.

Раніше група вчених у відкритому листі російським колегам висловила сумнів у надійності результатів випробувань російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V, яку розробив Інститут імені Гамалії.

Однак в Росії відкидають звинувачення в неточності даних по цій вакцині, про реєстрацію якої у серпні заявив президент Росії Володмир Путін.