Львівські науковці виграли гранти на створення вакцини та антибіотику від COVID-19 – ОДА

Львівські науковці виграли гранти на створення вакцини та антибіотики від COVID-19, повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у фейсбуці 9 вересня.

Директор Інституту біології клітини НАН України, професор Андрій Сибірний та його заступник, доктор біологічних наук Костянтин Дмитрук подали свої проєкти на конкурс Національного фонду досліджень України.

«На розробку вакцини проти SARS-CoV-2 Андрій Сибірний отримає 10 мільйонів гривень. Сподівається, вже за пів року отримати з колегами дріжджові продуценти вірусних білків. А тоді їх випробовуватимуть на тваринах», – розповів Козицький.

Він додав, що існує багато нюансів у цій справі. Наприклад, законодавство України забороняє ввозити з-за кордону трансгенні тварини, а тільки на таких можна тестувати вакцину. Козицький припустив, що науковці виконають цю частину роботи у співпраці з європейськими колегами.

Костянтин Дмитрук отримає 5,1 мільйона гривень на розробку нового антибіотика.

«При перших симптомах коронавірусної інфекції лікарі призначають 2-3 типи антибактеріальних препаратів, аби зупинити вторинні супутні бактерійні інфекції. Бо ж саме вони часто спричиняють летальні випадки. Масштабне та нераціональне їхнє застосування призводить до поширення інфекційних збудників, стійких до антибіотиків. Проблема стійкості мікроорганізмів до таких препаратів набуває світового масштабу», – пояснив голова ОДА.

Станом на ранок 10 вересня в Україні виявили 145 612 випадків COVID-19. Викликані хворобою ускладнення забрали життя 3023 людей.

У світі за час пандемії виявили 27 756 335 хворих на COVID-19.