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11 вересня 2020, Київ 18:17
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Уроки карантину в Угорщині: «Це вибір між інтернетом або їжею» – відео

Уроки карантину в Угорщині: «Це вибір між інтернетом або їжею» – відео
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Уроки карантину в Угорщині: «Це вибір між інтернетом або їжею» – відео

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Пандемія COVID-19 виявила цифровий розрив в Угорщині: багато дітей з бідних сільських районів впродовж останніх місяців практично не навчалися і не отримували підтримки. Нещодавно відкрита Угорська служба Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа порівняла досвід сімей в сільській місцевості та в столиці країни, Будапешті.

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