Пандемія COVID-19 виявила цифровий розрив в Угорщині: багато дітей з бідних сільських районів впродовж останніх місяців практично не навчалися і не отримували підтримки. Нещодавно відкрита Угорська служба Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа порівняла досвід сімей в сільській місцевості та в столиці країни, Будапешті.