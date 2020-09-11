Уроки карантину в Угорщині: «Це вибір між інтернетом або їжею» – відео
Пандемія COVID-19 виявила цифровий розрив в Угорщині: багато дітей з бідних сільських районів впродовж останніх місяців практично не навчалися і не отримували підтримки. Нещодавно відкрита Угорська служба Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа порівняла досвід сімей в сільській місцевості та в столиці країни, Будапешті.
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