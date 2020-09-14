Поліція Кагарлика отримувала доплати через коронавірус – StateWatch

Поліція міста Кагарлик на Київщині, співробітників якої підозрюють у катуванні та зґвалтуванні, отримувала доплати з Фонду боротьби з коронавірусною хворобою в максимальному обсязі 50% – про це йдеться у відповіді Головного управління Національної поліції в Київській області журналісту видання StateWatch.

Як пояснили в поліції, доплати передбачені для поліцейських, які «забезпечують життєдіяльність населення (забезпечення продовольчими та непродовольчими товарами, послугами зв’язку, транспорту, адміністративними, соціальними послугами, а також захист прав дітей та забезпечення правопорядку і безпеки громадян) та внаслідок виконання обов’язків мають безпосередній контакт з населенням».

Читайте також: У ДБР повідомили про нові факти тортур у Кагарлицькому відділенні поліції

Як повідомили у відомстві, керівник Кагарлицького відділу поліції подавав до ГУ НПУ в області дані про підлеглих, яким потрібні доплати, з березня по червень 2020 року.

Також з липня таку ж інформацію подавав начальник відділення поліції №1 в Обухівському районі, куди перевели поліцейських з Кагарлицького району.

«Подана керівниками інформація грунтується на документально підтверджених фактах безпосереднього контакту з населенням в процесі забезпечення правопорядку і безпеки громадян», – заявляє обласне управління Нацполіції.

Читайте також: У ДБР повідомили деталі розслідування тортур у поліції Кагарлика: 4 підозрюваних, 50 експертиз

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.

26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських без права застави.