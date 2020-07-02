У ДБР повідомили про нові факти тортур у Кагарлицькому відділенні поліції

Слідчі Державного бюро розслідування повідомили про підозру ще двом правоохоронцям і виявили нові факти тортур у Кагарлицькому відділенні поліції, йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Зокрема, у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підозрюють оперуповноваженого Кагарлицького відділення поліції.

«Слідством встановлено, що під час подій, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня 2020, правоохоронець за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку», – йдеться в повідомленні.

У ДБР заявили, що після початку досудового розслідування до Державного бюро розслідувань почали звертатися люди з повідомленнями про факти катувань, які раніше відбувалися у Кагарлицькому відділенні поліції.

«За даними слідства, на початку січня 2020 року працівники Кагарлицького відділення поліції, раніше підозрювані у катуванні та зґвалтуванні, катували двох осіб з метою отримання зізнання у вчиненні крадіжок. Так, правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції – застосовували до них електричний струм і прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня», – повідомили у ДБР.

Крім того, за даними ДБР, слідство встановило, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року побив ще одного громадянина, щоб отримати зізнання. У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

«За даними фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділенні поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції, які наразі утримуються у Київському слідчому ізоляторі», – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що таким чином, слідчі повідомили про підозру чотирьом працівниками Кагарлицького відділення поліції.

Наразі вирішують питання про обрання щодо двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.

26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських без права застави.