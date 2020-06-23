Зґвалтування в Кагарлику: слідство змінило кваліфікацію злочину

Слідство змінило кваліфікацію злочину в справі про зґвалтування в поліцейському відділку в Кагарлику, повідомив прокурор Валерій Смирнов в коментарі «Громадському радіо».

«365-ту [статтю Кримінального кодексу] перекваліфікувалу на 127-му. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об’єктивну та суб’єктивну сторони кримінального правопорушення», – розповів Смирнов.

Таким чином, «перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» перекваліфікували в «катування».

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.

26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських без права застави.