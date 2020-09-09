У ДБР повідомили деталі розслідування тортур у поліції Кагарлика: 4 підозрюваних, 50 експертиз

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції про підозру повідомили чотирьом працівникам цього відділення, повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Києві.

«У кримінальному провадженні призначено близько 50 експертиз різної складності. На даний час отримано висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького ВП до вчинених ними злочинів», – йдеться у відповіді.

У ДБР додали, що вручення обвинувальних актів підозрюваним працівникам поліції та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України заплановане після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

Статті, за якими ведеться розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

У липні у ДБР повідомляли, що Голосіївський суд Києва відправив під домашній арешт двох поліцейських, підозрюваних у катуваннях громадян у травні, і заарештував ще одного поліцейського, якого вважають причетним до іншого випадку катувань ще в січні 2020 року.

ДБР також закликало мешканців Кагарлика повідомляти про «факти протиправних дій правоохоронців».

Перед цим ДБР повідомило про виявлення нових фактів тортур у Кагарлицькому відділенні поліції.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.

26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських без права застави.