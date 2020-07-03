Катування в Кагарлику: суд взяв під варту ще одного поліцейського, іншого відправив під домашній арешт

Голосіївський суд Києва відправив під домашній арешт двох поліцейських, підозрюваних у катуваннях громадян у травні, повідомляє Державне бюро розслідувань 3 липня.

«За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, який у ніч з 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – йдеться в повідомленні.

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Іншого поліцейського, якого вважають причетним до іншого випадку катувань ще в січні 2020 року, суд взяв під арешт без можливості застави.

ДБР також закликало мешканців Кагарлика повідомляти про «факти протиправних дій правоохоронців».

Напередодні ДБР повідомило про виявлення нових фактів тортур у Кагарлицькому відділенні поліції.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.

26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських без права застави.