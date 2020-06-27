Поліцейську в Рівному обіцяють звільнити за наїзд на пішоходів у нетверезому стані

Поліція Рівненської області звільнить співробітницю, яка спричинила дорожньо-транспортну пригоду напередодні, повідомляє пресслужба місцевого управління Національної поліції.

За повідомленням, подія сталася напередодні увечері.

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«До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці 16 липня обласного центру водійка автомобіля «Nissan», яка, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння, допустила наїзд на двох пішоходів. Патрульні поліцейські встановили, що за кермом авто перебуває працівниця поліції. Відтак на місце події прибули слідчі, працівники інспекції з особового складу та керівництво поліції», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про 31-річну старшу слідчу слідчого управління, яка, за даними правоохоронців, здійснила наїзд на двох перехожих рівнянок. Одна 33-річна постраждала дістала забої колін, інша, 28-річна, забій спини.

За заявою, поліцейська відмовилася проходити тест на вміст алкоголю в крові, хоча «за зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння». На неї склали адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані.

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«Крім того, працівники інспекції з особового складу за цим фактом проводять службове розслідування. За результатами перевірки працівницю поліції буде звільнено з органів Національної поліції. Також її безпосереднього керівника звільнено з посади, а керівника відділу, де працювала поліцейська – притягнуто до дисциплінарної відповідальності», – повідомляє Нацполіція.​

20 червня Національна поліція повідомила про арешт у Дніпрі поліцейського, якого підозрюють у вбивстві.