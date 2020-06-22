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22 червня 2020, Київ 21:29
Новини | Події

На Дніпропетровщині поховали загиблого від куль нападника поліцейського

Поліцейський загинув 19 червня під час затримання чоловіка, якого підозрювали у викраденні з авто великої суми грошей

На Дніпропетровщині поховали загиблого від куль нападника 30-річного оперуповноваженого Шевченківського райвідділу поліції Дніпра Дарвіна Потуданського. На церемонію прощання в селі Орлівщина в Новомосковському районі зібрались сотні людей – рідні, друзі й колеги загиблого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Прощання із загиблим відбулось у місцевому храмі. Поховали поліцейського на цвинтарі в рідному селі.

У правоохоронних органах загиблий прослужив 5 років.

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Потуданського Орденом «За мужність».

Поліцейський отримав вогнепальне поранення після затримання підозрюваного в розбої, коли вони з колегою везли чоловіка до райвідділку. Стікаючи кров’ю, оперативник зміг вихопити зброю в нападника й надягти на нього кайданки. Оперативник помер на місці від ран.

Нападника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.

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