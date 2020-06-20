У Дніпрі підозрюваного у вбивстві поліцейського арештували на 60 діб

Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Дніпрі взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави, повідомляє Нацполіція.

Як йдеться в повідомленні, підозрюваний – 49-річний раніше не судимий житель Дніпра.

Поліцейський загинув 19 червня під час затримання чоловіка, якого підозрювали у викраденні з авто великої суми грошей. Коли підозрюваного везли до відділку, той вистрілив у правоохоронця, що сидів поруч.

При цьому пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його й одягнути на нього кайданки, повідомили в поліції.

Згодом 30-річний поліцейський помер від завданих йому поранень.

Підозрюваного затримали. Провадження відкрили за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання – довічне ув’язнення.