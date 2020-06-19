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20 червня 2020, Київ 00:53
Новини | Події

У Дніпрі розслідують загибель 26-річного поліцейського

Поліція розслідує загибель колеги

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження через загибель 26-річного поліцейського, якого застрелив підозрюваний у розбої. Про це журналістам повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

Зловмисника було затримано. Провадження відкрили за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання – довічне ув’язнення.

Поліцейський загинув під час затримання чоловіка, якого підозрювали у викраденні з авто великої суми грошей. Коли підозрюваного везли до відділку, той вистрілив у правоохоронця, що сидів поруч.

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