У Дніпрі під час затримання підозрюваного загинув поліцейський

У Дніпрі поліцейський загинув при спробі затримати підозрюваного у скоєнні розбійного нападу. Про це повідомляє поліція.

Як зазначили у поліції, розбійний напад було скоєно вранці 19 червня.

«Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія прийняли рішення доставити його до відділення поліції. Під час руху автомобіля зловмисник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки», – мовиться у повідомленні.

Від отриманих поранень поліцейський помер.