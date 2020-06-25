МВС готує законопроєкт про збільшення штрафів за образи поліцейських – Геращенко

Міністерство внутрішніх справ України готує законопроєкт про збільшення штрафів за образи поліцейських, повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Наприклад, плюнути в поліцейського коштує від 136 до 255 гривень. Це хіба нормально? Ні, не нормально. Після подій під судом у Стерненка я отримав завдання розробити законопроект. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно», – сказав Геращенко.

Він додав, що влада буде запроваджувати додаткову відповідальність для тих, «хто труїть [газовими балончиками] поліцейських або інших учасників акції».

«Тобто звичайні люди можуть мати балончики як засоби самозахисту. Але коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції – це вже не мирна акція протесту», – пояснив Геращенко.

За даними Державної служби статистики, в Україні є близько 150 тисяч правоохоронців.