Справа про зґвалтування у Кагарлику: потерпілій надали охорону

Потерпілій від дій поліцейських у Кагарлику Нелі Погребіцькій надали особисту охорону. Про це повідомила одна з адвокатів потерпілої, ексдепутат Олена Сотник.

«Від сьогодні у Нелі особиста цілодобова охорона», – зазначила адвокат.

Напередодні адвокати Погребіцької заявили, що їхній підзахисній, попри обіцянки з боку правоохоронних органів, досі не надали державну охорону.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.

26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських без права застави.