Справа про зґвалтування в Кагарлику: адвокати потерпілої заявляють про затягування експертиз

Захисники потерпілої від дій поліцейських у Кагарлику Нелі Погребіцької заявляють про затягування проведення необхідних у справі експертиз.

«На сьогодні ключовими у цій справі є експертизи, тому що вони доводять ті обставини, на які ми посилаємось, як представники потерпілої. Але, якщо подібні експертизи в подібних справах проводяться максимум два тижні, то у нас минув вже місяць і досі немає результатів усіх експертиз», – заявила одна з адвокатів потерпілої, ексдепутат Олена Сотник під час пресконференції 25 червня.

Вона висловила сподівання, що затягування з результатами експертиз «не пов’язане з затягуванням справи або її фальсифікаціями».

«На сьогодні ми маємо лише результати двох експертиз. Насправді їх набагато більше», – додала Сотник.

Радіо Свобода звернулося до Державного бюро розслідувань з проханням повідомити про перебіг проведення експертиз в межах цього провадження.

Водночас, за її словами, наразі родина підзахисної перебуває у стресі та страху через погрози з боку поліцейських.

«Коли заарештовували одного з фігурантів, він чітко сказав: «Я скоро вийду, повернуся і ви тоді отримаєте», – розповіла Сотник.

При цьому адвокати Погребіцької стверджують, що їхній підзахисній, попри обіцянки з боку правоохоронних органів, досі не надали державноу охорону. Через це захисники потерпілої мають намір 25 червня їхати до МВС та вимагати від його представників виконання цієї обіцянки.

Радіо Свобода звернулося до поліції з проханням пояснити, чи нададуть потерпілій державну охорону.

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.

26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських без права застави.