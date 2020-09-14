Уряд доручив Держаудитслужбі перевірку витрат з фонду боротьби з COVID-19

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня доручив Держаудитслужбі контроль за витратами коштів Фонду боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

«Проектом розпорядження передбачено: Держаудитслужбі забезпечити проведення заходів державного фінансового контролю використання коштів Фонду», – йдеться в повідомленні.

Крім того, урядове рішення зобов’язує всіх розпорядників коштів забезпечити працівникам Держаудитслужби доступ до необхідних документів.

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«Крім того, прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним з зобов’язань, які Україна взяла перед МВФ», – нагадують у відомстві.

У червні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. Наразі Мінфін звітує про те, на що йдуть кошти з Фонду, на своєму сайті.

За минулу добу в Україні виявили 2 462 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Загалом за час пандемії в Україні виявили 156,7 тисячі випадків захворювання, одужали 69 543 пацієнтів, померли 3211 людей.