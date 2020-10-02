Міська рада Харкова: чутки про смерть Кернеса є фейком

Міська рада Харкова відкидає чутки про смерть міського голови Геннадія Кернеса і називає повідомлення про це фейком. Заяву оприлюднили на сайті міськради 2 жовтня.

«Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, – не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах», – йдеться в заяві.

У міській раді заявили з посиланням на лікарів Кернеса в берлінській клініці «Шаріте», що «він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання». А відсутність повідомлень від мера Харкова у міській раді пояснили тим, що у лікарні не передбачене використання гаджетів.

Читайте також: Кернес після оголошеної реформи медицини в Харкові полетів лікуватися до Німеччини. Соцмережі коментують

Про те, що мер Харкова Геннадій Кернес має COVID-19 і двосторонню пневмонію, у міській раді повідомили 15 вересня. 17 вересня стало відомо, що його перевезли до німецької клініки для подальшого лікування.

Харківська міська рада 14 вересня зазначила, що Кернес справді перебуває на лікарняному, але «повністю контролює ситуацію у місті».

61-річний Геннадій Кернес є претендентом на посаду харківського міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. У разі перемоги Кернес утретє буде мером Харкова.