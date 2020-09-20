Харківська міська рада: лікарі не бачать загрози для життя Кернеса

Інформація від лікарів міського голови Харкова Геннадія Кернеса не вказує на загрозу для його життя, повідомляє Харківська міська рада 20 вересня.

За заявою міської влади, версія про те, що Кернеса заразили коронавірусною хворобою навмисне, не розглядається, а заяви про це міськрада вважає «спробою загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні».

«Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває у комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя», – стверджує пресслужба ради.

Крім того, міськрада, посилаючись на дані з клініки «Шаріте», де лікують мера, припускає, що він незабаром повернеться до України.

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Про те, що мер Харкова Геннадій Кернес має COVID-19 і двосторонню пневмонію, у міській раді повідомили 15 вересня. 17 вересня стало відомо, що його перевезли до німецької клініки для подальшого лікування.

Харківська міська рада 14 вересня зазначила, що Кернес справді перебуває на лікарняному, але «повністю контролює ситуацію у місті».

61-річний Геннадій Кернес є претендентом на посаду харківського міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. У разі перемоги Кернес утретє буде мером Харкова.