Поліція закрила провадження через зникнення Кернеса – МВС

Поліція закрила кримінальне провадження через зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса, повідомив у коментарі Радіо Свобода заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

«Так, за відсутністю складу кримінального правопорушення», – розповів Тракало.

9 листопада поліція Харківської області поінформувала, що відкрила кримінальне провадження за фактом можливого зникнення Кернеса. До правоохоронців звернувся керівник «однієї з громадських організацій», який заявив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок і місце його перебування невідоме.

Слідчий поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з приміткою «безвісти зниклий» Кримінального кодексу України.

Згодом повідомлення про кримінальне провадження зникло із сайту поліції.

Кернес працює на посаді міського голови Харкова з 2010 року. На останніх місцевих виборах його переобрали на новий п’ятирічний термін.

Він не брав активної участі у виборчій кампанії. У вересні в 61-річного Кернеса виявили COVID-19. Згодом його перевезли на лікування до Німеччини.

Наприкінці жовтня мерія повідомляла, що Кернес готується повернутися до Харкова.

Згодом його перший заступник Ігор Терехов повідомив, що міський голова має повернутися у Харків до 20 грудня. До цього часу міська рада має зібратися на сесію.