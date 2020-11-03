«Не дочекаєтесь»: у міськраді Харкова заперечили чутки про смерть Кернеса

У міській раді Харкова вкотре заперечили чутки про смерть міського голови Геннадія Кернеса.

«Не дочекаєтесь», – сказав у коментарі Радіо Свобода директор департаменту інформації і зв’язків з громадськістю міської ради Харкова Юрій Сидоренко.

За його словами, наразі прогнозу, коли Кернес може повернутися з Німеччини, де він перебуває на лікуванні, немає.

«Він звідси вилітав, у нього через коронавірус, запалення легенів було уражено 70% легенів. Зараз коронавірусу вже немає, проблема з легенями залишилась, їх треба довести до такого стану, щоб лікарі сказали: все в порядку, можете їхати. Як тільки вони скажуть, вони мало не щоранку консиліум щодо нього проводять, я думаю, що того ж дня він і прилетить», – сказав Сидоренко.

Перед цим бізнесмен Павло Фукс, соратник Кернеса, також заперечив повідомлення про смерть міського голови Харкова.

«Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Усе це цинічна брехня. Я щойно розмовляв з ним», – написав Фукс у телеграмі.

Інформація про смерть Кернеса з’явилася в телеграм-каналі «Легитимный».

На початку жовтня мерія вже заперечувала чутки про смерть Кернеса.

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Про те, що мер Харкова Геннадій Кернес має COVID-19 і двосторонню пневмонію, у міській раді повідомили 15 вересня. 17 вересня стало відомо, що його перевезли до німецької клініки для подальшого лікування.

Харківська міська рада 14 вересня зазначила, що Кернес справді перебуває на лікарняному, але «повністю контролює ситуацію у місті».

61-річний Геннадій Кернес був претендентом на посаду харківського міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. За попередніми даними, він перемагає на виборах мера втретє.