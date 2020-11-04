Кернес переобраний мером Харкова – офіційно

Геннадій Кернес переобраний мером Харкова. Відповідного висновку дійшла Харківська міська територіальна виборча комісія.

Згідно з офіційними результатами, Кернеса підтримали 195 044 виборці (60,34%).

Друге місце посідає народний депутат з «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Фельдман (14,32%). Третє – голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, якого висувала партія «Слуга народу».

Кернес працює на посаді міського голови Харкова з 2010 року.

Він не брав активної участі у виборчій кампанії. У вересні в 61-річного Кернеса виявили COVID-19. Згодом його перевезли на лікування до Німеччини.

Наприкінці жовтня мерія повідомляла, що Кернес готується повернутися до Харкова.