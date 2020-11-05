Мер Харкова Геннадій Кернес має повернутися в Харків до 20 грудня, заявив його перший заступник Ігор Терехов, передає «Суспільне».

«Те, що стосується Геннадія Адольфовича Кернеса, ми маємо провести сесію до 20 грудня. Так кажуть нам усі юридично регламентовані документи. До 20 грудня Геннадій Адольфович буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо та їх бути не може», – сказав Терехов.

Він переконує, що Кернес буде присутній на сесії і у відповідності до закону виконає абсолютно всі процедури.

«Уже коронавірусу у людини немає. Вже є проблематика з легкими, яка поступово виводиться. І щойно лікарі йому, а це не буде дуже довго, дозволять, він повернеться до міста Харків. Сьогодні його стан і динаміка дуже позитивні. Я вам скажу більше: я розмовляв з Геннадієм Адольфовичем телефоном. Щодо виборів ми говорили, підсумків виборів», – розповів Терехов.

Кернес працює на посаді міського голови Харкова з 2010 року. На останніх місцевих виборах його переобрали на новий п’ятирічний термін.

Він не брав активної участі у виборчій кампанії. У вересні в 61-річного Кернеса виявили COVID-19. Згодом його перевезли на лікування до Німеччини.

Наприкінці жовтня мерія повідомляла, що Кернес готується повернутися до Харкова.