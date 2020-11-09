Поліція Харківщини повідомила про провадження через зникнення Кернеса, потім стерла повідомлення

Поліція Харківської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса, який 7 листопада був офіційно зареєстрований як переобраний на цю посаду. Про це повідомлення поінформували різноманітні засоби інформації, але з сайту поліції Харківщини воно вже зникло без ніяких пояснень.

За тим повідомленням, яке наразі зняте, з заявою до поліції звернувся керівник неназваної «однієї з громадських організацій», який заявив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок і місце його перебування невідоме.

Відтак слідчий поліції вніс за цим фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «безвісти зниклий» Кримінального кодексу України, мовилося в стертому повідомленні.

За повідомленнями харківських засобів інформації, з’ясувати ситуацію навколо Кернеса і, зокрема, обставин надходження від його імені заяви про реєстрацію домагається місцевий активіст Артур Газієв із ГО «Молодіжний вибір», яку називають пов’язаною з партією «Опозиційна платформа – За життя». Від цієї партії на посаду міського голови Харкова балотувався народний депутат із фракції «ОПЗЖ» Олександр Фельдман, який отримав понад 14 відсотків голосів.

Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини. Тим не менше, він був кандидатом на цю ж посаду на місцевих виборах в Україні 25 жовтня і, як заявила виборча комісія 4 листопада, був обраний знову, отримавши понад 60 відсотків голосів. 7 листопада від його імені і з його електронним підписом надійшла електронна заява, яка стала підставою для його реєстрації як знову обраного міського голови.

Мерія Харкова і соратники Кернеса стверджують, що в нього все добре і він найближчим часом повернеться до Харкова. Проте з кінця вересня ніяких реальних підтверджень про стан його здоров’я не було. Відтак кілька разів з’являлися чутки про смерть Кернеса, які в міськраді і серед його прихильників заперечували. Але доказів того чи іншого не надавала жодна сторона.