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ТОП новини
23 червня 2020, Київ 20:16
Фотогалереї
Протести проти расової несправедливості в США і в усьому світі – фоторепортаж
23 червня 2020, 18:58
Запеклі зіткнення перед Білим домом під час протестів проти расової нерівності у Вашингтоні, округ Колумбія та інші протести, які пройшли в США 22 червня
1
Чоловік стає на коліна, перед поліцейськими, які охороняють парк Лафаєт, що напроти Білого дому. Протестувальники намагалися знести статую 7-го президента США Ендрю Джексона. Вашингтон, округ Колумбія, США
2
Реакція жінки (ліворуч) після використання поліцією розприскувачів з хімічними речовинами у парку Лафаєт. Між поліцейськими і протестувальниками спалахнули сутички
3
Поліцейські, що охороняють парк Лафаєт, зіштовхнулися з демонстрантами, що захищають інших демонстрантів, які намагаються знести статую президента США Ендрю Джексона. Вашингтон, округ Колумбія, США
4
Протестувальники намагаються знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафайєт перед Білим домом під час акцій протесту проти расової нерівності в Вашингтоні, округ Колумбія, США
5
Поліцейські застосовують перцевий балончик, коли вони стикнулися з протестувальниками під час спроби знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
6
Протестувальник оповиває ланцюгами шию статуї президента США Ендрю Джексона під час спроби демонстрантів скинути статую в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
7
Протестувальники тікають від поліції під час зіткнення, коли та виколистала перцеві аерозолі проти протестувальників, намагалися знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
8
Чоловік намагається допомогти жінці, яка постраждала від перцевого балончика під час зіткнення демонстрантів з поліцією в парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
9
Протестувальники підняли руки вгору перед поліцією, яка використовувала хімічні речовини, щоб зупинити протестувальників, які намагалися знести статую у парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
10
Після сутичок з поліцією, поранений чоловік кричить на поліцейських у парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
11
Поліцейські дивляться карізь щити на протестувальників, яким вони перешкоджають увійти до парку Лафаєт біля Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США
12
Протестувальниця стоїть перед загоном поліцейських, які захищають парк Лафаєт і статую президента США Ендрю Джексона
13
Протестувальники несуть металеві огорожі, щоб зміцнити барикаду, яку вони встановили і позначили написом «Автономна зона Чорного дому» перед парком Лафеєт біля Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія
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Пожежники загасили вогонь у сміттєвому контейнері після того, як демонстранти спробували знести статую президента США Ендрю Джексона, перш ніж їх розігнала поліція
15
Плакат «8:46», пов'язаний зі смертю Джорджа Флойда, на меморіалі, який організували протестувальники проти расової нерівності у місті Сієтл, штат Вашингтон, США
16
Гаррі Гернс з «громадської групи реагування» розмовляє з іншими учасниками протесту, обговорюючи стратегії за межами Східної виборчої дільниці поліцейського департаменту Сіетлу, оскільки люди продовжують збиратися, протестуючи проти расової нерівності після смерті в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Сієтл, штат Вашингтон, США
17
Протестувальники починають будувати барикади, щоб захистити невелику територію за межами Східної виборчої дільниці поліцейського управління Сієтла, штат Вашингтон, США
18
Люди стоять в черзі біля баптистської церкви Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, під час публічного прощання з Рейшардом Бруксом, чорношкірим чоловіком, який був застрелений поліцейським біля ресторану швидкого харчування Wendy’s
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Член громадської групи під час публічного прощання з Рейшардом Бруксом в баптистській церкві Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, США. Похорон Рейшара Брукса – 23 червня 2020 року
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Вдова Рейшара Брукса Томіка Міллер приїжджає перед початком публічного прощання з її чоловіком у баптистській церкві Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, США
Протести проти расової несправедливості в США і в усьому світі – фоторепортаж
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