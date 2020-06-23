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23 червня 2020, Київ 20:16
Фотогалереї

Протести проти расової несправедливості в США і в усьому світі – фоторепортаж

Запеклі зіткнення перед Білим домом під час протестів проти расової нерівності у Вашингтоні, округ Колумбія та інші протести, які пройшли в США 22 червня
Чоловік стає на коліна, перед поліцейськими, які охороняють парк Лафаєт, що напроти Білого дому. &nbsp;Протестувальники намагалися знести статую 7-го президента США Ендрю Джексона. Вашингтон, округ Колумбія, США
1 Чоловік стає на коліна, перед поліцейськими, які охороняють парк Лафаєт, що напроти Білого дому.  Протестувальники намагалися знести статую 7-го президента США Ендрю Джексона. Вашингтон, округ Колумбія, США
Реакція жінки (ліворуч) після використання поліцією розприскувачів з хімічними речовинами у парку Лафаєт. Між поліцейськими і протестувальниками спалахнули сутички
2 Реакція жінки (ліворуч) після використання поліцією розприскувачів з хімічними речовинами у парку Лафаєт. Між поліцейськими і протестувальниками спалахнули сутички
Поліцейські, що охороняють парк Лафаєт, зіштовхнулися з демонстрантами, що захищають інших демонстрантів, які намагаються знести статую президента США Ендрю Джексона. Вашингтон, округ Колумбія, США
3 Поліцейські, що охороняють парк Лафаєт, зіштовхнулися з демонстрантами, що захищають інших демонстрантів, які намагаються знести статую президента США Ендрю Джексона. Вашингтон, округ Колумбія, США
Протестувальники намагаються знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафайєт перед Білим домом під час акцій протесту проти расової нерівності в Вашингтоні, округ Колумбія, США
4 Протестувальники намагаються знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафайєт перед Білим домом під час акцій протесту проти расової нерівності в Вашингтоні, округ Колумбія, США
Поліцейські застосовують перцевий балончик, коли вони стикнулися з протестувальниками під час спроби знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
5 Поліцейські застосовують перцевий балончик, коли вони стикнулися з протестувальниками під час спроби знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
Протестувальник оповиває ланцюгами шию статуї президента США Ендрю Джексона під час спроби демонстрантів скинути статую в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
6 Протестувальник оповиває ланцюгами шию статуї президента США Ендрю Джексона під час спроби демонстрантів скинути статую в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
Протестувальники тікають від поліції під час зіткнення, коли та виколистала перцеві аерозолі проти протестувальників, намагалися знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
7 Протестувальники тікають від поліції під час зіткнення, коли та виколистала перцеві аерозолі проти протестувальників, намагалися знести статую президента США Ендрю Джексона в центрі парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
Чоловік намагається допомогти жінці, яка постраждала від перцевого балончика під час зіткнення демонстрантів з поліцією в парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
8 Чоловік намагається допомогти жінці, яка постраждала від перцевого балончика під час зіткнення демонстрантів з поліцією в парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
Протестувальники підняли руки вгору перед поліцією, яка використовувала хімічні речовини, щоб зупинити протестувальників, які намагалися знести статую у парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
9 Протестувальники підняли руки вгору перед поліцією, яка використовувала хімічні речовини, щоб зупинити протестувальників, які намагалися знести статую у парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
Після сутичок з поліцією, поранений чоловік кричить на поліцейських у парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
10 Після сутичок з поліцією, поранений чоловік кричить на поліцейських у парку Лафаєт. Вашингтон, округ Колумбія, США
Поліцейські дивляться карізь щити на протестувальників, яким вони перешкоджають увійти до парку Лафаєт біля Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США
11 Поліцейські дивляться карізь щити на протестувальників, яким вони перешкоджають увійти до парку Лафаєт біля Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США
Протестувальниця стоїть перед загоном поліцейських, які захищають парк Лафаєт і статую президента США Ендрю Джексона
12 Протестувальниця стоїть перед загоном поліцейських, які захищають парк Лафаєт і статую президента США Ендрю Джексона
Протестувальники несуть металеві огорожі, щоб зміцнити барикаду, яку вони встановили і позначили написом &laquo;Автономна зона Чорного дому&raquo; перед парком Лафеєт біля Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія
13 Протестувальники несуть металеві огорожі, щоб зміцнити барикаду, яку вони встановили і позначили написом «Автономна зона Чорного дому» перед парком Лафеєт біля Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія
Пожежники загасили вогонь у сміттєвому контейнері після того, як демонстранти спробували знести статую президента США Ендрю Джексона, перш ніж їх розігнала поліція
14 Пожежники загасили вогонь у сміттєвому контейнері після того, як демонстранти спробували знести статую президента США Ендрю Джексона, перш ніж їх розігнала поліція
Плакат &laquo;8:46&raquo;, пов&#39;язаний зі смертю Джорджа Флойда, на меморіалі, який організували протестувальники проти расової нерівності у місті Сієтл, штат Вашингтон, США
15 Плакат «8:46», пов'язаний зі смертю Джорджа Флойда, на меморіалі, який організували протестувальники проти расової нерівності у місті Сієтл, штат Вашингтон, США
Гаррі Гернс з &laquo;громадської групи реагування&raquo; розмовляє з іншими учасниками протесту, обговорюючи стратегії за межами Східної виборчої дільниці поліцейського департаменту Сіетлу, оскільки люди продовжують збиратися, протестуючи проти расової нерівності після смерті в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Сієтл, штат Вашингтон, США
16 Гаррі Гернс з «громадської групи реагування» розмовляє з іншими учасниками протесту, обговорюючи стратегії за межами Східної виборчої дільниці поліцейського департаменту Сіетлу, оскільки люди продовжують збиратися, протестуючи проти расової нерівності після смерті в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Сієтл, штат Вашингтон, США
Протестувальники починають будувати барикади, щоб захистити невелику територію за межами Східної виборчої дільниці поліцейського управління Сієтла, штат Вашингтон, США
17 Протестувальники починають будувати барикади, щоб захистити невелику територію за межами Східної виборчої дільниці поліцейського управління Сієтла, штат Вашингтон, США
Люди стоять в черзі біля баптистської церкви Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, під час публічного прощання з Рейшардом Бруксом, чорношкірим чоловіком, який був застрелений поліцейським біля ресторану швидкого харчування Wendy&rsquo;s
18 Люди стоять в черзі біля баптистської церкви Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, під час публічного прощання з Рейшардом Бруксом, чорношкірим чоловіком, який був застрелений поліцейським біля ресторану швидкого харчування Wendy’s
Член громадської групи під час публічного прощання з Рейшардом Бруксом в баптистській церкві Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, США. Похорон Рейшара Брукса &ndash; 23 червня 2020 року
19 Член громадської групи під час публічного прощання з Рейшардом Бруксом в баптистській церкві Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, США. Похорон Рейшара Брукса – 23 червня 2020 року
Вдова Рейшара Брукса Томіка Міллер приїжджає перед початком публічного прощання з її чоловіком у баптистській церкві Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, США
20 Вдова Рейшара Брукса Томіка Міллер приїжджає перед початком публічного прощання з її чоловіком у баптистській церкві Ебенезер в Атланті, штат Джорджія, США

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