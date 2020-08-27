Він переможе COVID – Меланія Трамп виголосила промову на підтримку чоловіка на з'їзді республіканців
У Вашингтоні, округ Колумбія, США, Меланія Трамп розповіла про свою американську мрію. Перша леді США у промові на підтримку чоловіка Дональда Трампа розповіла про своє дитинство в Словенії і мрії жити в Америці, про щирість її чоловіка і впевненість у тому, що він переможе коронавірус. Виступ став головною подією другого дня загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії. (Відео Reuters)
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