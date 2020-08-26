Республіканці обговорили «Країну можливостей» у другий день з’їзду з повторного висунення Трампа

Президент США Дональд Трамп залишився в центрі уваги в другий день з’їзду Республіканської партії, яка підтримала його переобрання на посаду н другий термін. На відміну від першого дня з’їзду, який більше був присвячений критиці демократів та їхнього висуванця, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, 25 серпня республіканці зосередилися на просуванні позитивної програми під назвою «Країна можливостей».

Просто на з’їзді Трамп використав свої президентські повноваження, оголосивши про помилування кількох людей та про натуралізацію п’яти іммігрантів, які стали громадянами США. З Рожевого саду Білого дому до делегатів з’їзду звернулася перша леді США Меланія Трамп, яка сказала американцям, що президент «не припинить боротьбу за вас і ваші родини». Меланія Трамп зосередилася на протистоянні пандемії коронавірусної інфекції, що є слабким місцем кампанії її чоловіка. У Сполучених Штатах фіксується один із найгірших у світі спалахів COVID-19, загинули понад 175 тисяч людей, заразилися щонайменше 5,7 мільйона, економіка через пандемію зазнала значяних збитків.

Демократи, які провели віртуальний з’їзд минулого тижня, у відповідь на заяви республіканців говорили про шкоду, завдану американцям політикою адміністрації Трампа. Зокрема, в Демократичній партії знову розкритикували імміграційну політику чинного президента – попри його рішення із надання громадянства просто на з’їзді. «Іммігранти та латиноамериканці – це не реквізит, і ці порожні жести не змусять нас забути невдачі Дональда Трампа», – сказала директорка латиноамериканського медіапідрозділу кампанії Байдена Дженніфер Моліна.