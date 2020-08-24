Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 серпня 2020, Київ 21:20
Новини | Міжнародні

Республіканська партія США офіційно висунула Трампа кандидатом у президенти

Трампа повторно висунули кандидатом у президенти

Республіканська партія США повторно висунула кандидатом у президенти чинного очільника держави Дональда Трампа. Це сталося під час скороченого поіменного голосування 24 серпня у Північній Кароліні.

Трамп боротиметься за переобрання на тлі боротьби з наслідками пандемії, яка серйозно зашкодила економіки, а також недавніх масових протестів через расову нерівність та жорстокість поліції.

Демократична партія США раніше висунула своїм кандидатом у президенти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG