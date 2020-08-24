Республіканська партія США офіційно висунула Трампа кандидатом у президенти

Республіканська партія США повторно висунула кандидатом у президенти чинного очільника держави Дональда Трампа. Це сталося під час скороченого поіменного голосування 24 серпня у Північній Кароліні.

Трамп боротиметься за переобрання на тлі боротьби з наслідками пандемії, яка серйозно зашкодила економіки, а також недавніх масових протестів через расову нерівність та жорстокість поліції.

Демократична партія США раніше висунула своїм кандидатом у президенти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.