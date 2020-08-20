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20 серпня 2020, Київ 12:04
Новини | Міжнародні

Гарріс висунули на пост віцепрезидента США від Демократичної партії

Камала Гарріс

У середу на з’їзді Демократичної партії сенатор Камала Гарріс була офіційно проголошена кандидаткою партії на пост віцепрезидента Сполучених Штатів. Гарріс стала першою в історії країни афроамериканкою-кандидатом провідної партії на цей пост.

У своєму виступі, який транслювали зі штату Делавер, вона заявила про існування загрози американській демократії в разі переобрання Дональда Трампа президентом на виборах у листопаді.

«Провал Дональда Трампа як керівника привів до загибелі людей і втрати багатьма засобів до існування – Ми повинні обрати президента, який запропонує країні щось інше, краще... президента, який згуртує нас з метою добитися майбутнього, якого ми всі хочемо», – заявила Гарріс.

З’їзд Демократичної партії завершиться у четвер промовою кандидата у президенти Джо Байдена.

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