У США почався з’їзд Демократичної партії

У Сполучених Штатах у понеділок увечері, 17 серпня, відкрився з’їзд Демократичної партії, на якому колишнього віцепрезидента Джо Байдена і сенатора Камалу Гаріс офіційно висунуть кандидатами партії на посади президента і віцепрезидента США.

Вперше в історії з’їзд проходить віртуально. Делегати знаходяться вдома біля телевізорів і екранів комп’ютерів, а спікери звертаються до них з різних кінців країни у режимі онлайн.

Головним спікером першого дня стала колишня перша леді країни Мішель Обама. Вона виступила з різкою критикою нинішнього президента країни Дональда Трампа, назвавши його «невідповідним» для країни президентом. «У нього було більше, ніж достатньо часу, щоб довести, що він може впоратися з цією роботою. Цілком очевидно, що вона йому не до снаги. Він просто нездатний бути тим, хто нам потрібен в даний момент», – наголосила Обама.

Колишній кандидат в президенти сенатор Берні Сандерс заявив, що ставкою на цих виборах є майбутнє американської демократії, майбутнє економіки і майбутнє планети.

На з’їзді Демократичної партії беруть участь кілька республіканців-опонентів Дональда Трампа. У перший день з’їзду слово надали колишньому губернатору Огайо і колишньому кандидату у президенти від Республіканської партії Джону Кейсіку, який звинуватив Трампа в тому, що той робить ставку на розкол країни. «Америка знаходиться на роздоріжжі. Зараз необхідно вибрати вірний шлях», – заявив Кейсік.

У свою чергу президент Трамп провів у понеділок передвиборчі зустрічі у Міннесоті й Вісконсині. «Ми можемо програти на виборах тільки, якщо вони будуть сфальсифіковані», – заявив Дональд Трамп, який останнім часом висловлював недовіру до процедури голосування поштою. Цим варіантом, як очікується, скористається цього року величезний відсоток виборців, які побояться прийти на виборчі дільниці через пандемію коронавірусу.

З’їзд Демократичної партії завершиться у четвер.