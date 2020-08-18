Демократи США обіцяють підтримку територіальній цілісності та реформам в Україні – платформа партії

У платформі Демократичної партії США 2020-го, опублікованій на вебплатформі Демократичного національного з’їзду, йдеться про те, що представники партії будуть продовжувати «трансатлантичну підтримку зусиллям з реформ в Україні і її територіальній цілісності».

Ця платформа була ухвалена на засіданні комітету із розробки платформи 27 липня і рекомендована для схвалення делегатами з’їзду, який розпочався 17 серпня.

Документ на 92 сторінки охоплює чимало аспектів внутрішнього життя країни – економіку, охорону здоров’я, реформу системи кримінального права та імміграції, а також зовнішньої політики.

У платформі, зокрема, йдеться про необхідність трансатлантичного співробітництва для вирішення багатьох викликів сьогодення.

«Ми працюватимемо разом із окремими європейськими країнами та Європейським союзом, щоб протистояти загрозам нашим демократіям і посилити спільну стійкість проти корупції і клептократії. Ми будемо підтримувати більшу європейську інтеграцію, сильніші можливості захисту і більшу енергетичну безпеку. Ми посилюватимемо нашу координацію і наші спільні стандарти щодо технологій, торгівлі, інвестицій. Ми працюватимемо разом, щоб посилити наше економічне відновлення після COVID-19 і зменшення нерівності», – йдеться у документі.

Також в платформі, яка є погодженими позиціями представників партії, що балотуються в будь-які органи влади, йдеться про те, що демократи спільно із європейськими партнерами будуть протистояти «реваншистській Росії».

«Ми не дозволимо Москві втручатися у наші демократії чи послаблювати нашу рішучість. Ми підтвердимо відданість Америки НАТО і захисту наших союзників».

В платформі критикується підхід Адміністрації Дональда Трампа до європейських партнерів.

«Він (Дональд Трамп – ред.) бачить Європу як ворога – не друга – Сполучених Штатів. Він бачить Росію Володимира Путіна як стратегічного партнера – не як стратегічного противника. Він бачить союз праворадикальних націоналістів, спрямований проти Європейського союзу, як політичних союзників, а не деструктивних антагоністів».

Натомість демократи, йдеться в платформі, «бачать об’єднану, демократичну, процвітаючу Європу як життєво важливу для Сполучених Штатів… НАТО – найсильніший військовий союз в світі. І ми разом стоїмо за універсальні права та свободи навколо світу».

У платформі йдеться про те, що демократичні принципи лежатимуть в основі зовнішньої політики США. Демократи також обіцяють зробити «гендерну рівність основним зовнішньополітичним пріоритетом», зокрема, разом із дипломатичними партнерами, залучати більше жінок до встановлення миру навколо світу. Спільно із європейськими партнерами демократи обіцяють й протистояти виклику зміни клімату.

Раніше виконавчий комітет Республіканського національного комітету оголосив, що вони не будуть ухвалювати нову платформу, а залишать ту, яка була ухвалена на партійному з’їзді в Клівленді в 2016 році. Ця платформа міститься наразі на офіційному вебсайті Республіканської партії.

В ній, зокрема, йдеться про те, що слабка позиція адміністрації Обами уможливила агресію в світі.

«Результати одноосібного підходу Адміністрації (мається на увазі Обами – ред.) до роззброєння очевидні: сміливіший Китай у Південнокитайському морі, повстала Росія, яка окуповує частини України і погрожує сусідам від Балтійського моря до Кавказу, агресивна ісламістська терористична мережа на Близькому сході. Ми виступаємо за дотримання і, якщо необхідно, збільшення санкцій разом із нашими союзниками до тих пір, поки суверенітет України і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені. Ми також підтримуємо надання відповідної допомоги Збройним силам України і більшу координацію із планування оборони НАТО».

Український конгресовий комітет Америки подав в обидві партії свої пропозиції щодо положень щодо України.

Серед них – дотримання чіткої відданості суверенітету та незалежності України, збільшення військової допомоги, продовження політики «Відкритих дверей» із кінцевою метою вступу України в НАТО, дотримання та посилення економічних санкції проти Росії, включно із можливим виключенням із системи міжнародних грошових переказів SWIFT та персональними санкціями, боротьба із російською дезінформацією, збільшення інвестицій в українську економіку, допомога в реформах та підтримка України на міжнародній арені.

Хоча із пропозицій на 4-х сторінках у фінальну версію платформи Демократичної партії, яка ще має бути затверджена делегатами з’їзду, увійшов буквально один рядок, представник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський результатом задоволений.

«Я задоволений, що бодай цього разу вони знову згадали Україну. Вони могли забути про Україну. Вони могли тільки говорити про проблеми з Росією», – каже він.

За словами Добрянського, в українській громаді не виключають можливі зміни в платформі Республіканської партії, за чим вони уважно спостерігають.

Вперше обидві найбільші партії включили положення про Україну в свої офіційні платформи у 2016 році. Положення платформи не зобов’язують представників партії у виконавчій або законодавчій владі юридично, але сигналізують як представникам, так й рядовим членам, якої позиції партія дотримується з того чи іншого питання.