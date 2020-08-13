Вибори в США: Гарріс розкритикувала Трампа на першому спільному виступі з Байденом

Камала Гарріс, яку кандидат у президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав своєю кандидатурою у віцепрезиденти, вперше виступила з ним у цій ролі 12 серпня і встигла розкритикувати опонента Байдена, чинного президента Дональда Трампа.

Гарріс зокрема назвала Трампа некомпетентним лідером, який довів країну «до руїни».

Описуючи кризу коронавірусної пандемії, расової нерівності та економічного спаду, в якій опинилися США, вона заявила, що Трамп «просто не підходить для цієї посади».

«Америка благає про лідерство, але в нас досі є президент, який більше турбується про себе, ніж про людей, які його обрали», – сказала вона.

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Подія за участі Гарріс та Байдена відбулася у спортзалі школи у Вілмінгтоні, штат Делавер, і не була публічною через карантин. Обидва кандидати були в масках, учасники – журналісти та співробітники штабу – дотримувалися дистанції.

Байден відповів на критику Трампа на адресу своєї кандидатки.

«Це не дивно. Скаржитися в Дональда Трампа виходить краще, ніж у будь-якого іншого президента в американській історії. Невже когось дивує, що Дональд Трамп бачить проблему в сильній жінці?» – міркує він.

55-річна Камала Гарріс – перша небіла жінка, яка потрапила до президентських перегонів у США як кандидатка у віцепрезиденти.

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Її кандидатуру підтримав також 44-й президент США, демократ Барак Обама.

«Її історія – це історія Америки. Вона важко працювала і ніколи не відступала перед викликами», – сказав він.

Раніше з критикою цієї кандидатури виступив Трамп. Він вказав на те, що Гарріс мала невисоку підтримку під час праймеріз.

«Наприкінці вона здобула приблизно 2%, і витратила багато грошей, тож я був трохи здивований, що Джо Байден вибрав її. Я довго слідкував за нею, і був здивований. Вона проявила себе дуже слабко на праймеріз, і тепер вона обрана. Подивимось, як це спрацює», – сказав президент США.

11 серпня Джо Байден повідомив, що обрав за свою партнерку на виборах Камалу Гарріс, темношкіру сенаторку-демократку від штату Каліфорнія афроамерикансько-південноазійського походження.