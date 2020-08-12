Знайомтесь, Камала Гарріс. Кого Байден обрав своєю віце-президенткою, і що вона каже про Україну

Кандидат у президенти США Джо Байден оголосив свою номінантку на пост віце-президента. Нею стала темношкіра сенаторка від Каліфорнії Камала Гарріс, яка на праймеріз Демократичної партії була суперницею Байдена і також змагалася за президентське крісло.

Планується, що як партнерка Джо Байдена на президентських перегонах, Гарріс в жовтні проведе дебати з Майком Пенсом, теперішнім віцепрезидентом США.

Що відомо про Гарріс, яких поглядів вона дотримується, і що вона казала про Україну та Росію? Розповідаємо найважливіше.

Хто така Камала Гарріс?

Поруч зі мною мені потрібен хтось розумний, жорсткий і готовий керувати. Камала – це та людина



«Це незвичайні часи. Поруч зі мною мені потрібен хтось розумний, жорсткий і готовий керувати. Камала – це та людина», – з такими словами Джо Байден у вівторок оголосив про свій остаточний вибір щодо віцепрезидента.

Камалі Гарріс – 55 років, вона донька іммігрантів з Індії та Ямайки. У 2016 році її обрали до Сенату США, до того була головною прокуроркою Каліфорнії та прокуроркою Сан-Франциско. Сама ж вона називала себе «прогресивною прокуроркою».

Один із найяскравіших епізодів Камали Гарріс у Сенаті стосувався призначення на посаду верховного судді Бретта Кавано, якого номінував Дональд Трамп. Сенаторка запам’яталась гострою критикою Кавано – його звинувачували у сексуальних домаганнях, і тоді слухання викликали величезний резонанс у США.

В 2019 році Камала Гарріс оголосила, що балотується в президенти. Вона була суперницею Байдена, а на дебатах не шкодувала критики на його адресу, зокрема щодо расових питань. Втім, вкінці 2019 року Камала Гарріс вибула з перегонів. Як вона сама сказала, через недостатню кількість коштів для продовження боротьби.

Що вона каже про Україну та Росію?

Протягом своєї передвиборчої кампанії на пост президента Камала Гарріс рішуче засуджувала російську агресію.

Незаконна окупація Криму Росією є грубим порушенням міжнародних норм, за якими рухався світ з часів Другої світової, – так само, як і підтримка Росією бойових операцій на сході України та кібератаки



«Як в Україні, так і в Грузії, Росія використала військову силу для захоплення територій та підриву демократично обраної влади. Незаконна окупація Криму Росією є грубим порушенням міжнародних норм, за якими рухався світ з часів Другої світової, – так само, як і підтримка Росією бойових операцій на сході України та кібератаки», – заявляла сенаторка. Крім цього, вона обіцяла підтримувати офіційний Київ на шляху до реформ.

«Я продовжу підтримувати Україну і забезпечу чітку позицію США у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Я зроблю пріоритетом роботу з урядом України для розбудови її війська, зміцнення її громадянського суспільства та боротьби з корупцією і, водночас, тісно працюватиму з нашими європейськими партнерами над дипломатичним рішенням», – сказала Гарріс.

В липні 2019 року Камала Гарріс також заявила, що її президентську кампанію атакують російські боти.

За що її критикують?

Після новин про те, що Байден обрав своєю номінанткою Гарріс, із її критикою виступив Дональд Трамп.

«Камала Гарріс показала дуже-дуже слабкий результат на праймеріз. Наприкінці вона здобула приблизно 2%, і витратила багато грошей, тож я був трохи здивований, що Джо Байден вибрав її. Я довго слідкував за нею, і був здивований. Вона проявила себе дуже слабко на праймеріз, і тепер вона обрана. Подивимось, як це спрацює», – сказав президент США.

Особистий адвокат президента Руді Джуліані пригадав, що на дебатах Камала Гарріс закидала Джо Байдену расизм, а також виступила на боці жінок, які звинувачували його в сексуальних домаганнях. Схожа критика – про те, що раніше погляди Гарріс і Байдена розходились, також лунає від багатьох консервативних оглядачів.

Однак проти Камали Гарріс також виступила частина лівого крила Демократичної партії – через минуле сенаторки у прокуратурі. Колишня прессекретарка президентської кампанії Берні Сандерса у своєму твіттері написала:

«Ми посеред найбільшого протестного руху в американській історії, предметом якого є надмірні дії поліції, а Демократична партія вибрала «топ копа» та авторку кримінального закону Байдена, щоб врятувати нас від Трампа. Це ого яке презирство до електоральної бази».

Сама ж Камала Гарріс після новин про своє призначення написала: «Джо Байден може об’єднати американців, тому що він провів своє життя у боротьбі за нас. Як президент, він збудує Америку, яка живе згідно з нашими ідеалами. Це честь приєднатись до нього, як номінантка на віцепрезидентку – і здійснити все, що потрібно, аби зробити його нашим головнокомандувачем».