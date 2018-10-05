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05 Жовтень 2018, Київ 20:40
Новини | Міжнародні

Сенат США допустив Кавано до фінального голосування за призначення на пост судді Верховного суду

Сенат попередньо підтримав кандидатуру Кавано

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Сенат США 5 жовтня допустив Бретта Кавано до фінального голосування про призначення його на пост судді Верховного суду.

В ході процедурного голосування кандидатуру Кавано підтримав 51 сенатор, «проти» проголосували 49.

Фінальне голосування відбудеться 6 жовтня.

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Принаймні три жінки звинувачують Кавано в сексуальних зловживаннях чи й у сексуальному нападі. Попереднього дня, 27 вересня, одна з них, Крістін Блазі Форд, свідчила про це в сенатському комітеті з питань судочинства; присутній при цьому Бретт Кавано відкидав звинувачення.

Білий дім також заперечує звинувачення на адресу Кавано, називаючи їх спробою демократів зірвати призначення судді, відомого своїми консервативними поглядами.

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Якщо Бретта Кавано призначать на посаду судді Верховного суду США (а це призначення довічне), рівновага в суді схилиться в бік консерваторів, які матимуть п’ять суддів із дев’яти проти чотирьох суддів ліберального спрямування.

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