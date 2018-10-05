ФБР США не підтвердило обвинувачення в домаганнях проти судді Кавано —республіканці

Президент США Дональд Трамп і його колеги республіканці в Конгресі висловили впевненість у тому, що висунутий Трампом кандидат на посаду судді Верховного суду США Бретт Кавано буде схвалений Сенатом після того, як ФБР оприлюднило звіт щодо його справи і не підтримало обвинувачення на його адресу.

Двоє провідних сенаторів-республіканців Джеф Флейк і Сьюзен Коллінз зазначили, що звіт ФБР послабив їхні побоювання щодо Кавано. Флейк, частий критик Трампа, відіграв важливу роль у тому, щоб президент США наказав провести розслідування ФБР.

Трамп, якого під час виборчої кампанії 2016 року численні жінки також звинувачували в домаганнях, написав у Twitter, що звіт ФБР показав, що твердження проти Кавано були «абсолютно не підтверджені».

Звіт, який Білий дім вночі вислав комітетові Сенату з правосуддя, відкинули демократи, заявивши, що там ігноруються покази важливих свідків.Тисячі противників Кавано протестували під будівлею Верховного суду, вимагаючи не підтримувати його кандидатуру.

Президент США Дональд Трамп і його республіканські соратники в Конгресі виступають за призначення Кавано і підтримують його заяви про невинуватість. У рамках цих зусиль лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл призначив на 5 жовтня процедурне голосування за затвердженням Кавано. Передбачається, що всі республіканці - 51 з 100 сенаторів — проголосують за Кавано. Якщо один із них віддасть голос «проти», долю Кавано вирішить віце-президент Майк Пенс.

Кілька людей, які заявляють про наявність у них інформації про звинувачення на адресу Кавано, розповіли агенції Reuters, що ФБР не зв'язувалося з ними у цій справі. Серед тих, з ким не контактували представники відомства, — професор психології Крістін Блейз Форд, яка звинуватила Кавано в сексуальному насильстві. Крім неї, аналогічні звинувачення на адресу Кавано висловили ще дві жінки.

Трамп вніс кандидатуру Кавано після відставки судді Ентоні Кеннеді. Демократи побоюються, що якщо Кавано стане суддею Верховного суду, баланс сил у Верховному суді зміниться на користь консерваторів — при тому, що посада судді Верховного суду США є довічною.

Білий дім називає звинувачення на адресу Кавано спробою демократів зірвати призначення судді, відомого своїми консервативними поглядами.