Кандидат у Верховний суд США відкинув у Сенаті звинувачення в домаганнях

Кандидат у Верховний суд США Бретт Кавано на слуханнях у Сенаті відкинув звинувачення в сексуальному насильстві. Кілька жінок звинуватили його в домаганнях на студентській вечірці на початку 80-х років.

Виступаючи в Сенаті, Кавано заявив, що не був присутній на вечірці, про яку говорили ймовірні жертви насильства. Юрист розповів, де він був у той вікенд, навів дати й імена друзів, з якими проводив час.

На слуханнях дала свідчення одна з жінок, які звинуватили Кавано, – Крістін Блезі Форд. При цьому сам кандидат до Верховного суду США заявив, що не пам’ятає, щоб зустрічався з Форд на будь-якій вечірці.

Читайте також: Секс, наркотики, расизм. Як у США перевіряють кандидатів до Верховного суду

Білий дім також заперечує звинувачення на адресу Кавано, називаючи їх спробою демократів зірвати призначення судді, відомого своїми консервативними поглядами. Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл повідомив, що голосування в комітеті щодо затвердження кандидатури Кавано відбудеться 28 вересня.

Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру Кавано після відставки судді Ентоні Кеннеді. Демократи побоюються, що, якщо Кавано стане суддею Верховного суду, баланс сил у суді зміниться на користь консерваторів. Остаточне голосування в Сенаті із затвердження судді може відбутися наступного тижня.