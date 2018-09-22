Адвокати: жінка, що звинуватила кандидата до Верховного суду США в сексуальному нападі, дасть свідчення в Сенаті

Жінка, яка звинуватила в сексуальному нападі висуванця президента США Дональда Трампа до Верховного суду країни, погодилася свідчити в Сенаті, повідомили її адвокати.

Крістін Блейзі Форд прийняла прохання комітету Сенату у справах судочинства «надати дані з перших рук про сексуальні зловживання з боку Бретта Кавано наступного тижня», повідомила її адвокат Дебра Кац незадовго до того, як мав збігти останній термін для рішення жінки.

Наразі не відомо, коли саме може свідчити Форд і на яких умовах.

«Ми сподіваємося, що зможемо досягти домовленості про подробиці», – написала Кац у листі до апарату керівництва сенатського комітету і запропонувала зустрітися з ними для продовження переговорів про свідчення Форд.

Адвокат також повідомила, що Форд отримувала погрози смертю і мусила переселитися з родиною в інше місце з міркувань безпеки.

Комітет Сенату у справах судочинства мав голосувати щодо затвердження Кавано на посаді судді Верховного суду США, але відклав голосування, коли минулого тижня стали відомі звинувачення Форд. Комітет ухвалив, що вона має час до 21 вересня, щоб вирішити, чи виступити їй зі свідченнями щодо її звинувачень; пізніше голова комітету, сенатор Чак Ґраслі, дещо продовжив цей термін.

Трамп уже публічно заявляв про недовіру до тверджень Форд, нині професорки, викладачки з Каліфорнії, що ще на початку 1980-х років п’яний Кавано намагався вкласти і роздягнути її. Кавано теж заперечив ці звинувачення.

Форд закликала Федеральне бюро розслідувань США розслідувати її заяви, але Сенат, де переважають республіканці, і Білий дім відмовилися подати до ФБР запит про таке розслідування.