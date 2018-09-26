Трамп «молиться» за Кавано, якого звинувачують у сексуальному зловживанні

Президент США Дональд Трамп висловився на підтримку свого висуванця на посаду судді Верховного суду Бретта Кавано і назвав звинувачення в недостойній поведінці на його адресу «шахрайством».

«Демократи розігрують шахрайську гру високого рівня у своєму злому намірі знищити хорошу людину. Це називається політикою руйнації. За лаштунками демократи сміються. Молюся за Бретта Кавано та його родину!» – заявив Трамп.

24 вересня вже друга жінка, Дебора Рамірез, звинуватила Бретта Кавано в сексуальних домаганнях у 1980-х роках. Кандидат на посаду судді Верховного суду США заперечив це звинувачення.

Раніше 23 вересня адвокати Крістін Блейзі Форд, яка звинуватила Кавано в сексуальному насильстві, повідомили, що вона погодилася виступити зі своїми свідченнями на засіданні комітету Сенату у справах судочинства, що призначене на 10-у ранку за місцевим часом 27 вересня.

Трамп уже публічно заявляв про недовіру до тверджень Форд, нині професорки, викладачки з Каліфорнії, що ще на початку 1980-х років п’яний Кавано намагався вкласти і роздягнути її. Кавано теж заперечив ці звинувачення.

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Форд закликала Федеральне бюро розслідувань США розслідувати її заяви, але Сенат, де переважають республіканці, і Білий дім відмовилися подати до ФБР запит про таке розслідування.

Якщо Бретта Кавано призначать на посаду судді Верховного суду США (а це призначення довічне), рівновага в суді схилиться в бік консерваторів, які матимуть п’ять суддів із дев’яти проти чотирьох суддів ліберального спрямування.