Іще одна жінка звинуватила кандидата до Верховного суду США в сексуальному зловживанні – ЗМІ

У США ще одна жінка звинуватила в сексуальному зловживанні висуванця президента США Дональда Трампа до Верховного суду країни, повідомили засоби інформації.

Зокрема, як написало 23 вересня видання The New Yorker, 53-річна нині Дебора Рамірез звинуватила Бретта Кавано в тому, що той під час студентської вечірки в 1980-і роки зняв перед нею штани, так що вона мимоволі торкнулася його чоловічих статевих органів.

Кавано відразу заперечив це звинувачення.

Але в Демократичній партії США, опозиційній до республіканця Трампа, закликали далі відкласти слухання в сенатському комітеті, що розглядає затвердження кандидатури Кавано, щоб розслідувати і ці нові звинувачення.

Раніше 23 вересня адвокати першої жінки, яка звинуватила Кавано в сексуальному насильстві, повідомили, що Крістін Блейзі Форд погодилася виступити зі своїми свідченнями на засіданні комітету Сенату у справах судочинства, що призначене на 10-у ранку за місцевим часом 27 вересня.

Комітет Сенату у справах судочинства мав голосувати щодо затвердження Кавано на посаді судді Верховного суду США, але відклав голосування, коли позаминулого тижня стали відомі звинувачення Форд. Комітет ухвалив, що вона має час до 21 вересня, щоб вирішити, чи виступити їй зі свідченнями щодо її звинувачень; пізніше цей термін дещо продовжили. За кілька годин до його закінчення 22 вересня адвокати Форд повідомили про її згоду виступити в комітеті Сенату.

Трамп уже публічно заявляв про недовіру до тверджень Форд, нині професорки, викладачки з Каліфорнії, що ще на початку 1980-х років п’яний Кавано намагався вкласти і роздягнути її. Кавано теж заперечив ці звинувачення.

Форд закликала Федеральне бюро розслідувань США розслідувати її заяви, але Сенат, де переважають республіканці, і Білий дім відмовилися подати до ФБР запит про таке розслідування.

Якщо Бретта Кавано призначать на посаду судді Верховного суду США (а це призначення довічне), рівновага в суді схилиться в бік консерваторів, які матимуть п’ять суддів із дев’яти проти чотирьох суддів ліберального спрямування.