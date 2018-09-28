США: комітет Сенату схвалив кандидатуру Кавано до Верховного суду

У США комітет Сенату з питань судочинства проголосував за те, щоб передати на розгляд повного складу Сенату кандидатуру на посаду судді Верховного суду Бретта Кавано, висуванця президента Дональда Трампа, якого звинувачували в сексуальних зловживаннях, що їх він заперечує.

Члени комітету проголосували за це за партійною належністю: 11 голосами республіканців «за» при 10 голосах демократів «проти».

При цьому, проте, сенатор-республіканець Джефф Флейк заявив, що в Сенаті не проголосує за кандидатуру Бретта Кавано, якщо це голосування не буде відкладено, щоб Федеральне бюро розслідувань США могло здійснити глибше розслідування звинувачень.

Раніше до такого розслідування закликали демократи. Крок Флейка може означати затримку з голосуванням щодо Кавано приблизно за тиждень. Можливість відкласти голосування чільні республіканці в Сенаті розглянуть пізніше.

Результат голосування в повному складі Сенату, де республіканці мають 51 місце, а демократи 49, не цілком певний. Іще кілька республіканців не висловилися чітко, що підтримають Кавано.

Принаймні три жінки звинувачують Кавано в сексуальних зловживаннях чи й у сексуальному нападі. Попереднього дня, 27 вересня, одна з них, Крістін Блазі Форд, свідчила про це в сенатському комітеті з питань судочинства; присутній при цьому Бретт Кавано відкидав звинувачення.

Білий дім також заперечує звинувачення на адресу Кавано, називаючи їх спробою демократів зірвати призначення судді, відомого своїми консервативними поглядами.

Якщо Бретта Кавано призначать на посаду судді Верховного суду США (а це призначення довічне), рівновага в суді схилиться в бік консерваторів, які матимуть п’ять суддів із дев’яти проти чотирьох суддів ліберального спрямування.