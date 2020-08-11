Трамп перервав брифінг через стрілянину біля Білого дому

У понеділок, 10 серпня, пресбрифінг президента США Дональда Трампа в Білому домі був раптово перерваний, і президент залишив кімнату. Через кілька хвилин Трамп повернувся і заявив про те, що неподалік від Білого дому була стрілянина.

За словами президента Трампа, «судячи з усього», агент секретної служби вистрілив у озброєну людину. Секретна служба, яка охороняла керівництво країни, повідомила на своїй сторінці у твітері, що інцидент, під час якого їхній співробітник застосував зброю, розслідують. Співробітник секретної служби та інший учасник інциденту перебувають у лікарні. У повідомленні наголошується, що на територію Білого дому сторонні не проникали і нікому з його співробітників нічого не загрожувало.

Інцидент стався за квартал від Білого дому. Як розповідають журналісти, які були присутні на брифінгу, через кілька хвилин після початку виступу президента вони почули постріли і до президента підійшов співробітник секретної служби, який повідомив про стрілянину неподалік від Білого дому. Президент залишив кімнату для брифінгів і пішов до Овального кабінету. Незабаром він повернувся і продовжив прес-конференцію. На запитання, чи змусив його це епізод понервувати, президент відповів: «Я виглядаю стривоженим?»

Агентство Associated Press з посиланням на свої джерела повідомляє, що неназваний підозрюваний перебуває у критичному стані в лікарні. Слідчі намагаються з’ясувати мотиви його дій. Зокрема з’ясовують, чи не страждає він на психічні розлади.